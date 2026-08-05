Командир Смоленск сообщил о попытках ВСУ в Красноярском снять минные заграждения

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Украинские солдаты в Красноярском в ДНР безуспешно пытались снять минные заграждения при помощи дронов и наземных роботизированных комплексов. Как рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск, все эти комплексы были уничтожены.
«Противник также применял FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы для разминирования наших дистанционно установленных минных полей. Роботизированные комплексы, они как сами подрывались на минах, так и наши беспилотные системы их уничтожали. Противник безуспешно пытался разминировать наши минные поля. Поэтому особого результата это не принесло», — рассказал начальник инженерных войск.
30 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Красноярское.