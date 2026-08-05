Командир Смоленск сообщил о попытках ВСУ в Красноярском снять минные заграждения

«Противник также применял FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы для разминирования наших дистанционно установленных минных полей. Роботизированные комплексы, они как сами подрывались на минах, так и наши беспилотные системы их уничтожали. Противник безуспешно пытался разминировать наши минные поля. Поэтому особого результата это не принесло», — рассказал начальник инженерных войск.