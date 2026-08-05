Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Этническая чистка»: в Республике Сербской действия хорватов назвали геноцидом

Президент Сербии Александр Вучич и лидер боснийских сербов Милорад Додик выступили на памятных мероприятиях в Мрконич-Граде, посвященных годовщине военной операции хорватских сил.

Президент Сербии Александр Вучич и лидер боснийских сербов Милорад Додик выступили на памятных мероприятиях в Мрконич-Граде, посвященных годовщине военной операции хорватских сил. Они заявили, что западные страны оказывали поддержку Хорватии в ходе этих событий. В церемонии также приняли участие члены правительств и парламентов Сербии, а также Республики Сербской. В свою очередь, патриарх Сербский Порфирий провел заупокойную службу.

Вучич заявил, что Запад помогал хорватам в логистической, политической, экономической сферах. В своей речи он также напомнил о трагической судьбе 12-летнего Синиши Добрича, убитого хорватскими силами в колонне беженцев.

Додик в свою очередь заявил, что Сербии пытаются навязать европейскую трактовку тех событий. Он квалифицировал действия хорватских сил как геноцид и этническую чистку сербского народа, отметив, что западная пропаганда перекладывает ответственность на самих сербов. По его словам, операция «Буря» была организована американскими специалистами, а согласие на её проведение было получено с самого верха руководства США того времени, но с обязательным условием — завершить всё быстро, чтобы не вызвать реакции на международной арене.

Операция «Буря» была проведена хорватской армией и полицией с 4 по 7 августа 1995 года против самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Официальный Белград расценивает эти события как крупнейшую этническую чистку со времен Второй мировой войны. В Сербии ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные жертвам тех дней.

Ранее мы писали: МИД Бразилии вручил ноту протеста аргентинскому послу.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше