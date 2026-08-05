«Этническая чистка»: в Республике Сербской действия хорватов назвали геноцидом

Додик в свою очередь заявил, что Сербии пытаются навязать европейскую трактовку тех событий. Он квалифицировал действия хорватских сил как геноцид и этническую чистку сербского народа, отметив, что западная пропаганда перекладывает ответственность на самих сербов. По его словам, операция «Буря» была организована американскими специалистами, а согласие на её проведение было получено с самого верха руководства США того времени, но с обязательным условием — завершить всё быстро, чтобы не вызвать реакции на международной арене.