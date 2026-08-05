«Этническая чистка»: в Республике Сербской действия хорватов назвали геноцидом

Президент Сербии Александр Вучич и лидер боснийских сербов Милорад Додик выступили на памятных мероприятиях в Мрконич-Граде, посвященных годовщине военной операции хорватских сил. Они заявили, что западные страны оказывали поддержку Хорватии в ходе этих событий. В церемонии также приняли участие члены правительств и парламентов Сербии, а также Республики Сербской. В свою очередь, патриарх Сербский Порфирий провел заупокойную службу.
Вучич заявил, что Запад помогал хорватам в логистической, политической, экономической сферах. В своей речи он также напомнил о трагической судьбе 12-летнего Синиши Добрича, убитого хорватскими силами в колонне беженцев.
Додик в свою очередь заявил, что Сербии пытаются навязать европейскую трактовку тех событий. Он квалифицировал действия хорватских сил как геноцид и этническую чистку сербского народа, отметив, что западная пропаганда перекладывает ответственность на самих сербов. По его словам, операция «Буря» была организована американскими специалистами, а согласие на её проведение было получено с самого верха руководства США того времени, но с обязательным условием — завершить всё быстро, чтобы не вызвать реакции на международной арене.
Операция «Буря» была проведена хорватской армией и полицией с 4 по 7 августа 1995 года против самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Официальный Белград расценивает эти события как крупнейшую этническую чистку со времен Второй мировой войны. В Сербии ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные жертвам тех дней.
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