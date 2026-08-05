Военные Соединённых Штатов за три месяца обеспечили свободный проход тысячи судов через Ормузский пролив, информирует CENTCOM.
«За последние три месяца вооружённые силы США помогли более чем тысяче судов успешно пройти через пролив», — говорится в сообщении Центрального командования ВС Соединённых Штатов, которое опубликовано в соцсети X*.
В CENTCOM отметили, что «южный маршрут через Ормузский пролив остаётся свободным и открытым для всех коммерческих судов».
По данным Reuters, Соединённые Штаты почти исчерпали запас дальнобойных ракет из-за Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.