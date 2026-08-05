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CENTCOM: США обеспечили проход тысячи судов через Ормузский пролив

Военные Соединённых Штатов за три месяца обеспечили свободный проход тысячи судов через Ормузский пролив, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов за три месяца обеспечили свободный проход тысячи судов через Ормузский пролив, информирует CENTCOM.

«За последние три месяца вооружённые силы США помогли более чем тысяче судов успешно пройти через пролив», — говорится в сообщении Центрального командования ВС Соединённых Штатов, которое опубликовано в соцсети X*.

В CENTCOM отметили, что «южный маршрут через Ормузский пролив остаётся свободным и открытым для всех коммерческих судов».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Reuters, Соединённые Штаты почти исчерпали запас дальнобойных ракет из-за Ирана.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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