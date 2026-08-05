В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась ситуация с клещами

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 420 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности, такой показатель на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С начала сезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 420 тысяч человек, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.
В ведомстве напомнили, что на природу лучше надевать закрытую светлую одежду. С собой необходимо иметь средства, отпугивающие насекомых, чтобы обработать верхнюю одежду.
«Во время прогулки необходимо придерживаться центра тропинок, избегая высокой травы, зарослей и густых кустарников, где чаще всего подстерегают клещи», — пояснили в службе.
Крайне важно и проводить регулярные самоосмотры каждые полчаса на наличие присосавшихся клещей. При прогулке с питомцем необходимо осмотреть и животное.