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В Роспотребнадзоре рассказали, как изменилась ситуация с клещами

Роспотребнадзор: более 420 тыс россиян обратились в больницы из-за укусов клещей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Более 420 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности, такой показатель на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С начала сезона в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 420 тысяч человек, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.

В ведомстве напомнили, что на природу лучше надевать закрытую светлую одежду. С собой необходимо иметь средства, отпугивающие насекомых, чтобы обработать верхнюю одежду.

«Во время прогулки необходимо придерживаться центра тропинок, избегая высокой травы, зарослей и густых кустарников, где чаще всего подстерегают клещи», — пояснили в службе.

Крайне важно и проводить регулярные самоосмотры каждые полчаса на наличие присосавшихся клещей. При прогулке с питомцем необходимо осмотреть и животное.

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