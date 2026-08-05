Силы ПВО сбили восемь летевших к Москве БПЛА

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он на платформе «Макс».
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