Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной из-за высказываний Милея

Правительство Бразилии решило не возвращать посла Хулио Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с Буэнос-Айресом до уровня временного поверенного.
Как передает CNN Brasil, о решении проинформировали посла Аргентины в Бразилии Даниэля Раймонди. Ранее он получил ноту протеста в ответ на высказывания президента Аргентины Хавьера Милея.
На съезде Либеральной партии в Сан-Паулу Хавьер Милей назвал президента Бразилии Лулу да Силву «заключенным», а министра Верховного федерального суда страны Александра де Мораеса — «лысым куском мусора». МИД Бразилии назвал риторику президента Аргентины «неприемлемой и беспрецедентной».