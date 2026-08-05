Перемирие важнее: в Австрии заявили о смене приоритетов Зеленского

Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер в интервью немецкому телеканалу N-TV высказал мнение, что украинское руководство изменило приоритеты в переговорной позиции. По его оценке, Владимир Зеленский теперь делает акцент не на возвращении территорий, а на достижении перемирия.
Австрийский военный эксперт связывает предполагаемый сдвиг в риторике Киева с тяжелым положением, в котором оказалась страна накануне зимы. Рейснер отметил, что серьезной проблемой остается состояние энергетической инфраструктуры, которая может не справиться с обеспечением потребностей в холода из-за полученных повреждений.
Именно этот фактор, по мнению полковника, вынуждает сместить акценты с территориальных требований на необходимость прекращения огня.
Рейснер также сообщил, что российские войска продолжают оказывать давление на украинские подразделения сразу на нескольких направлениях. Наиболее интенсивные боевые действия, по его словам, фиксируются на центральном участке фронта. Кроме того, он упомянул о ситуации на юге — в районе Запорожья, а также на северных рубежах, в том числе в окрестностях Сум и Харькова.
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