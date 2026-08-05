Перемирие важнее: в Австрии заявили о смене приоритетов Зеленского

Рейснер также сообщил, что российские войска продолжают оказывать давление на украинские подразделения сразу на нескольких направлениях. Наиболее интенсивные боевые действия, по его словам, фиксируются на центральном участке фронта. Кроме того, он упомянул о ситуации на юге — в районе Запорожья, а также на северных рубежах, в том числе в окрестностях Сум и Харькова.