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«Известия»: ЕС может одобрить 22-й пакет санкций к середине октября

Страны — участницы Европейского союза могут принять новый, 22-й по счёту пакет антироссийских санкций к середине октября.

Страны — участницы Европейского союза могут принять новый, 22-й по счёту пакет антироссийских санкций к середине октября.

Такую информацию приводит газета «Известия» со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

«Завершить все процедуры (планируется. — RT) к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Однако возможно, что это произойдёт ранее», — отметил собеседник издания.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о планах Брюсселя запретить энергоносители из России.

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