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КНДР выступила с заявлением после испытания ракет Tomahawk Японией

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk Японией.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk, проведенные Японией, и не останется наблюдателем военной эволюции Японии, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.

Ранее министерство обороны Японии сообщило о проведении испытаний ракет Tomahawk при поддержке ВМС США. В ведомстве оценили проведенные испытания как «демонстрацию прогресса» программы Tomahawk. Ким Е Чжон подчеркнула, что эти испытания — угроза безопасности для КНДР и других стран региона.

«Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации», — говорится в заявлении Ким Е Чжон.

Она также отметила, что КНДР «не останутся наблюдателями военной эволюции Японии» ввиду решений Токио.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу ранее заявлял о милитаризации Японии, отметив, что страна отходит от обязательств, которые она взяла на себя, подписав Пакт о Капитуляции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что действия Японии по ускоренной ремилитаризации подрывают усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в Азии.

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