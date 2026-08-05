КНДР выступила с заявлением после испытания ракет Tomahawk Японией

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. КНДР осуждает испытания ракет Tomahawk, проведенные Японией, и не останется наблюдателем военной эволюции Японии, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон.
Ранее министерство обороны Японии сообщило о проведении испытаний ракет Tomahawk при поддержке ВМС США. В ведомстве оценили проведенные испытания как «демонстрацию прогресса» программы Tomahawk. Ким Е Чжон подчеркнула, что эти испытания — угроза безопасности для КНДР и других стран региона.
«Япония ускоряет свою трансформацию в военное государство, пользуясь острыми и изменчивыми тенденциями нынешней международной ситуации», — говорится в заявлении Ким Е Чжон.
Она также отметила, что КНДР «не останутся наблюдателями военной эволюции Японии» ввиду решений Токио.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу ранее заявлял о милитаризации Японии, отметив, что страна отходит от обязательств, которые она взяла на себя, подписав Пакт о Капитуляции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что действия Японии по ускоренной ремилитаризации подрывают усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в Азии.