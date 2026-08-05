Ким Ё Чжон: Япония наращивает военный потенциал

Она уточнила, что, в частности, речь идёт о ракетных пусках. Так, был осуществлён испытательный пуск крылатых ракет Tomahawk с эсминца с системой Aegis в Тихом океане. Кроме того, Япония приняла участие в военных учениях Соединённых Штатов.