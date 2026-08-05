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Ким Ё Чжон: Япония наращивает военный потенциал

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Япония ускоренно наращивает военный потенциал.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Япония ускоренно наращивает военный потенциал.

Она уточнила, что, в частности, речь идёт о ракетных пусках. Так, был осуществлён испытательный пуск крылатых ракет Tomahawk с эсминца с системой Aegis в Тихом океане. Кроме того, Япония приняла участие в военных учениях Соединённых Штатов.

Ким Ё Чжон призвала мировое сообщество «не допустить превращения Японии в военную державу».

«Один из эффективных способов — дать Японии самой осознать, что из-за излишних желаний она подвергнется более серьёзной опасности. Вооружённые силы и военное руководство КНДР сделают дополнительный военный выбор в ответ на происходящие изменения», — цитирует её слова ЦТАК.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

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