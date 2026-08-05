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Собянин рассказал о планах продлить МЦД до трех областей

Мэр Собянин: МЦД планируется продлить до трех областей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Московские центральные диаметры (МЦД) планируется продлить до Тульской, Владимирской и Ярославской областей, заявил Сергей Собянин на XII Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», его слова передает телеканал «Москва 24».

«Тяжелые и сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 миллионам человек, которые живут в нашем Центральном регионе», — отметил градоначальник.

По его словам, в планах расширить маршрут МЦД до регионов, расположенных вокруг Московской области. Это коснется еще десяти миллионов человек. При этом Собянин подчеркнул, что эти планы реальны и осуществляются совместно с федеральным правительством.

Цель проекта — обеспечить комфортные поездки как в столицу, так и в регионы с понятными расписанием и временем в пути.

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