Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США ежегодно рождаются тысячи Иванов

В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами.

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Тысячи новорожденных мальчиков в США ежегодно называют Иванами, сообщили РИА Новости в американской службе социального обеспечения.

Как следует из ответа госструктуры на запрос агентства, в последние годы более 0,1% новорожденных в США называли Иванами.

Так, в 2025 году в США появилось на свет 2240 детей, которым дали такое имя; годом ранее, по данным службы, 2354 мальчика окрестили Иванами.

Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.

Ivan обошел в списке имен Дональда — в 2025 году в США назвали так всего 395 мальчиков, и Джо — всего 230 детей записали так в свидетельствах о рождении.

В прошлом году самым популярным мужским именем в США стало Лиам, а женским — Оливия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше