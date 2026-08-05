В США ежегодно рождаются тысячи Иванов

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Тысячи новорожденных мальчиков в США ежегодно называют Иванами, сообщили РИА Новости в американской службе социального обеспечения.
Как следует из ответа госструктуры на запрос агентства, в последние годы более 0,1% новорожденных в США называли Иванами.
Так, в 2025 году в США появилось на свет 2240 детей, которым дали такое имя; годом ранее, по данным службы, 2354 мальчика окрестили Иванами.
Таким образом, это имя вошло в топ-200 самых популярных, занимая в последние несколько лет места от 153 до 168.
Ivan обошел в списке имен Дональда — в 2025 году в США назвали так всего 395 мальчиков, и Джо — всего 230 детей записали так в свидетельствах о рождении.
В прошлом году самым популярным мужским именем в США стало Лиам, а женским — Оливия.