Глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии суровой зимы перешёл от требований вернуть территории к просьбам заключить перемирие. Об этом заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.
По его словам, прозвучавшим в интервью немецкому телеканалу N-TV, Украина оказалась в драматической ситуации, и предстоящая зима будет для неё гораздо более суровой, чем предыдущая.
«Именно по этой причине Киев… отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идёт о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия», — сказал полковник.
Ранее об изменившейся после ударов по инфраструктуре Украины риторике Киева заявил военный корреспондент Александр Коц.