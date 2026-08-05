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Полковник Рейснер: Зеленский начал требовать не возврата территорий, а перемирия

Глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии суровой зимы перешёл от требований вернуть территории к просьбам заключить перемирие. Об этом заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в преддверии суровой зимы перешёл от требований вернуть территории к просьбам заключить перемирие. Об этом заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

По его словам, прозвучавшим в интервью немецкому телеканалу N-TV, Украина оказалась в драматической ситуации, и предстоящая зима будет для неё гораздо более суровой, чем предыдущая.

«Именно по этой причине Киев… отказался от прежних максимальных требований. Речь уже не идёт о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия», — сказал полковник.

Ранее об изменившейся после ударов по инфраструктуре Украины риторике Киева заявил военный корреспондент Александр Коц.