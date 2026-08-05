Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
В среду инфоцентр уже сообщал о временном перекрытии движения автотранспорта про Крымскому мосту, позднее оно было возобновлено.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в канале инфоцентра на платформе «Макс».
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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