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В Бразилии считают враждебным шагом решение США отозвать визу у посла

Администрация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы также обвинила Вашингтон в намерении повлиять на внутриполитическую ситуацию в республике.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 августа. /ТАСС/. Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы осудила решение Соединенных Штатов отозвать визу у бразильского посла в Вашингтоне Марии Луизы Рибейру Виотти.

«Сегодняшнее решение стало еще одной враждебной мерой со стороны США в отношении Бразилии. Оно явно обусловлено идеологическими мотивами, которые несовместимы с двусторонним партнерством на основе взаимного уважения», — говорится в заявлении пресс-службы бразильского лидера.

В администрации президента также назвали ложными обоснования, представленные Вашингтоном для аннулирования визы главы дипмиссии. Власти Бразилии также обвинили Белый дом в намерении повлиять на внутриполитическую ситуацию в республике. «Становится совершенно очевидной заинтересованность [Соединенных Штатов] во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Бразилии», — отмечается в документе.

По данным агентства Reuters, мера американской администрации стала ответом на якобы имевшую место задержку со стороны бразильских властей в выдаче агремана послу США в Бразилии. Американское внешнеполитическое ведомство готово восстановить визу бразильского посла в случае, если в Бразилиа выдадут агреман новому руководителю диппредставительства США. Кандидатура Даниэля Переса была выдвинута американской администрацией 1 июня.

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