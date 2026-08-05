В Бразилии считают враждебным шагом решение США отозвать визу у посла

В администрации президента также назвали ложными обоснования, представленные Вашингтоном для аннулирования визы главы дипмиссии. Власти Бразилии также обвинили Белый дом в намерении повлиять на внутриполитическую ситуацию в республике. «Становится совершенно очевидной заинтересованность [Соединенных Штатов] во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Бразилии», — отмечается в документе.