Андрей Воровский стал главой Петропавловска-Камчатского

Новый глава города ранее занимал должность первого заместителя руководителя администрации Петропавловска. На этот пост его назначили в январе, учитывая опыт в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Ранее Воровский руководил Соболевским районом Камчатского края. Он стал восьмым главой Петропавловска-Камчатского за последние 15 лет.