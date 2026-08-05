В Омской области Комаров возглавил управление животного мира перед охотсезоном

До открытия сезона охоты в Омской области осталось меньше месяца, и в подведомственном региональному Минприроды Управлении по охране животного мира произошли кадровые изменения. Об этом сообщает «СуперОмск».
По информации издания, новым директором бюджетного учреждения стал Александр Комаров. Ранее он более 15 лет занимал должность заместителя начальника управления охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Как отмечает «СуперОмск», Комаров уже претендовал на руководящую должность в этой сфере. В 2019 году он участвовал в конкурсе на пост начальника регионального управления по охране животного мира и по итогам отбора был включен в кадровый резерв.
Предыдущий руководитель учреждения Евгений Горбунов возглавлял Управление по охране животного мира с мая 2025 года. До этого он руководил Управлением охраны и использования животного мира Омской области.
Напомним, что сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в регионе традиционно стартует в последнюю субботу августа.