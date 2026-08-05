Reuters: США аннулировали визу посла Бразилии

Соединённые Штаты аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в Госдепе США. По его словам, это связано с тем, что Бразилия «не дала формального дипломатического согласия по выдвинутой администрацией Трампа кандидатуре посла в Бразилиа».
Кроме того, Бразилия «отказала в визах нескольким американским дипломатам».
«Госдеп готов восстановить визу посла Бразилии в случае, если власти страны выдадут предварительное согласие новому руководителю диппредставительства США», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил ввести пошлины на большую часть товаров из Бразилии. По словам госсекретаря США Марко Рубио, причиной такого решения стали действия властей Бразилии. Рубио заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его правительство якобы вели переговоры с Соединёнными Штатами недобросовестно.