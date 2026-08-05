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ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область

ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область для боевой обкатки.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 авг — РИА Новости. Командование ВСУ стало отправлять операторов БПЛА из курсантских взводов в Харьковскую область для приобретения опыта непосредственно в боевых условиях, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Ранее в российских силовых структурах сообщали агентству, что из-за нехватки младшего офицерского состава в ВСУ в Харьковской области командирами взводов назначаются курсанты военных училищ без боевого опыта.

«Есть такая практика противника — это курсантские взводы, то есть это “птичники” (операторы БПЛА — ред.) обученные, их заводят на харьковскую границу для боевой обкатки, где они проходят боевую обкатку, а дальше их уже отправляют сюда (в Сумскую область — ред.)», — рассказал Аид.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил расширять буферную зону для защиты приграничных регионов России. В июле глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал, что российские войска продолжают плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

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