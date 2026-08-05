ВСУ стали отправлять курсантские взводы в Харьковскую область

«Есть такая практика противника — это курсантские взводы, то есть это “птичники” (операторы БПЛА — ред.) обученные, их заводят на харьковскую границу для боевой обкатки, где они проходят боевую обкатку, а дальше их уже отправляют сюда (в Сумскую область — ред.)», — рассказал Аид.