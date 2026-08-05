Марочко сообщил о начале давления ВС РФ на Марьино

«Наши военнослужащие продолжают развивать успех на сумском направлении, а именно на иволжанском участке. Прежде всего, уже вбиты клинья в оборону противника с направления населенного пункта Новая Сечь в юго-восточном направлении. Также наши ребята давят на населенный пункт Марьино, который находится юго-восточнее Храповщины», — сказал он.