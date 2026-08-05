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Марочко сообщил о начале давления ВС РФ на Марьино

Военный эксперт добавил, что российские силы вбили клинья в оборону ВСУ под Новой Сечью.

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Российские бойцы вбили клинья в оборону Вооруженных сил Украины под Новой Сечью в Сумской области и начали давить на населенный пункт Марьино. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие продолжают развивать успех на сумском направлении, а именно на иволжанском участке. Прежде всего, уже вбиты клинья в оборону противника с направления населенного пункта Новая Сечь в юго-восточном направлении. Также наши ребята давят на населенный пункт Марьино, который находится юго-восточнее Храповщины», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, установив контроль над населенным пунктом Новая Сечь, начали бои за два соседних поселения — Кияницу и Храповщину. Об освобождении Новой Сечи в Минобороны РФ сообщили 29 июля.

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