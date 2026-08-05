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Начальник Смоленск рассказал, как ВС РФ преодолевали рвы ВСУ у Красноярского

Военный сообщил, что для этого российские бойцы взрывают подобные сооружения.

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Российские войска взрывали противотанковые рвы, которые ВСУ вырыли у Красноярского в ДНР, рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск.

«Преодоление противотанковых рвов — это особая такая задача. В основном используется способ взрывной», — рассказал начальник инженерных войск.

По словам Смоленска, это позволило обрушить ров и дало возможность штурмовикам обеспечить подход к населенному пункту.

30 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Красноярское в ДНР.

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