ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Российские войска взрывали противотанковые рвы, которые ВСУ вырыли у Красноярского в ДНР, рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск.
«Преодоление противотанковых рвов — это особая такая задача. В основном используется способ взрывной», — рассказал начальник инженерных войск.
По словам Смоленска, это позволило обрушить ров и дало возможность штурмовикам обеспечить подход к населенному пункту.
30 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Красноярское в ДНР.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше