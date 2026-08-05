Эксперт Панкратов назвал последствия героизации нацистов в Латвии

По мнению Панкратова, нормы и правила для воинских почестей должны включать четкие критерии, проверку документов и судебных решений до официального участия государственных структур. Эксперт также указал на важность профилактики героизации нацизма на уровне школьных программ и международного сотрудничества. «Необходимы образовательные инициативы: усиление программ в школах и вузах по истории региона и роли коллаборационистских формирований с привлечением международных экспертов, а также международный диалог», — подчеркнул он.