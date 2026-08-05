Эксперт Панкратов назвал последствия героизации нацистов в Латвии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Государственные похороны члена латышского легиона СС с воинскими почестями грозят Латвии дипломатическим напряжением с Израилем и правозащитными организациями, а также ростом поляризации внутри страны. Таким мнением с ТАСС поделился член экспертного совета «Офицеров России», зампредседателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской Думы Руслан Панкратов.
«Последствия и риски очевидны: дипломатическое напряжение в отношениях с Израилем, международными правозащитными организациями и странами, для которых вопрос памяти о Холокосте — краеугольный камень внешней политики, возможные международные политические заявления, запросы о расследованиях или кампаниях, указывающих на государственную реабилитацию коллаборационистов, рост поляризации, радикализация определенных групп, ухудшение межэтнических отношений, дальнейшая эрозия научного и общественного консенсуса о преступлениях нацизма и коллаборации в регионе», — говорится в колонке.
Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации требуется незамедлительное публичное разъяснение от официальных структур: кто принял решение об оказании почестей, на каком основании и какие процедуры при этом соблюдались. Необходимо публичное расследование с участием независимых историков и международных экспертов по вопросам военных преступлений и исторической памяти.
По мнению Панкратова, нормы и правила для воинских почестей должны включать четкие критерии, проверку документов и судебных решений до официального участия государственных структур. Эксперт также указал на важность профилактики героизации нацизма на уровне школьных программ и международного сотрудничества. «Необходимы образовательные инициативы: усиление программ в школах и вузах по истории региона и роли коллаборационистских формирований с привлечением международных экспертов, а также международный диалог», — подчеркнул он.