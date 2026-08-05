Командир Аид: ВСУ отправляют курсантские взводы под Харьков для боевой обкатки

Операторов БПЛА из курсантских взводов начали отправлять в Харьковскую область. Об этом сообщил командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что под Харьковом курсантские взводы проходят «боевую обкатку». После этого, по словам Аида, их отправляют в Сумскую область.
Во вторник, 4 августа, стало известно об установлении российскими войсками контроля над Бакшеевкой в Харьковской области.
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