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Онищенко: США в августе может ждать новая вспышка инфекции со «взрывной» диареей

Соединённые Штаты в августе могут столкнуться с новой вспышкой кишечной инфекции, провоцирующей «взрывную» диарею. Таким прогнозом поделился академик РАН Геннадий Онищенко.

Источник: RT на русском

Соединённые Штаты в августе могут столкнуться с новой вспышкой кишечной инфекции, провоцирующей «взрывную» диарею. Таким прогнозом поделился академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что в августе линейка и объём свежих овощей на рынке и в пищевой корзине увеличатся.

«…Следует ожидать, что в августе будет новый подъём заболеваемости», — сказал Онищенко.

Ранее газета The New York Times сообщила о вспышке легионеллёза в Нью-Йорке, в результате которой скончались два человека.

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