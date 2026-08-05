Онищенко: США в августе может ждать новая вспышка инфекции со «взрывной» диареей

Соединённые Штаты в августе могут столкнуться с новой вспышкой кишечной инфекции, провоцирующей «взрывную» диарею. Таким прогнозом поделился академик РАН Геннадий Онищенко.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что в августе линейка и объём свежих овощей на рынке и в пищевой корзине увеличатся.
«…Следует ожидать, что в августе будет новый подъём заболеваемости», — сказал Онищенко.
Ранее газета The New York Times сообщила о вспышке легионеллёза в Нью-Йорке, в результате которой скончались два человека.