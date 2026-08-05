Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит премьера Пакистана в Россию ожидается осенью

Отложенный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию ожидается осенью, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Изначально поездка была запланирована на 3 марта.

Отложенный визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию ожидается осенью, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Изначально поездка была запланирована на 3 марта.

«Сейчас мы прорабатываем сроки, предположительно, визит состоится в последнем квартале этого года, то есть, вероятнее всего, осенью. Мы уже близки к тому, чтобы окончательно согласовать даты, и находимся в контакте», — сообщил Файсал Нияз Тирмизи ТАСС.

Как добавил посол, запланированный на март визит премьера Пакистана был отложен из-за начала конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, часть деловой делегации прибыла в Москву до того, как поездка Шахбаза Шарифа была перенесена.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше