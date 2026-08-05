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Пленный из ВСУ заявил, что украинцы в 2014 году были готовы отдать ДНР и ЛНР

Александр Борщук добавил, что граждане Украины согласились бы на это.

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Граждане Украины в 2014 году не возражали против выхода Донецка и Луганска из состава страны. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился пленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук.

«[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы (граждане Украины — прим. ТАСС) бы согласились на 100%. Я сначала думал, что так и будет, родственники будут ездить к друг другу, все нормально будет», — сказал Борщук.

Ранее Борщук рассказал ТАСС, что жители Украины устали от боевых действий и не хотят продолжения конфликта.

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