Пленный из ВСУ заявил, что украинцы в 2014 году были готовы отдать ДНР и ЛНР

«[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное — войны не будет. Мы (граждане Украины — прим. ТАСС) бы согласились на 100%. Я сначала думал, что так и будет, родственники будут ездить к друг другу, все нормально будет», — сказал Борщук.