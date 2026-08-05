Хегсет прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у ВС США

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет отрицает истощение запасов ключевых боеприпасов у американских вооруженных сил.
«Этот заголовок не соответствует действительности», — написал Хегсет 4 августа в X, комментируя данные телекомпании CNN. Ранее 4 августа она сообщила со ссылкой на источники, что запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня, американские военные командиры серьезно обеспокоены состоянием арсеналов. По ее информации, главной причиной истощения запасов средств противовоздушной обороны стала война с Ираном. Как утверждают источники CNN, США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков THAAD по сравнению с довоенным уровнем, а также около половины запасов ракет Patriot.
Как информировало в конце июля агентство Associated Press, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн напрямую проинформировал президента страны Дональда Трампа, что текущее состояние запасов ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации в отношении Тегерана. Ранее Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана.