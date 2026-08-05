Хегсет прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у ВС США

«Этот заголовок не соответствует действительности», — написал Хегсет 4 августа в X, комментируя данные телекомпании CNN. Ранее 4 августа она сообщила со ссылкой на источники, что запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня, американские военные командиры серьезно обеспокоены состоянием арсеналов. По ее информации, главной причиной истощения запасов средств противовоздушной обороны стала война с Ираном. Как утверждают источники CNN, США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков THAAD по сравнению с довоенным уровнем, а также около половины запасов ракет Patriot.