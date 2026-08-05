Омичам нужно определить место голосования на осенних выборах

С 3 августа по 14 сентября 2026 года избирательная комиссия принимает заявления от жителей Омска и области о голосовании по месту нахождения в дни выборов.
«Начинается прием заявлений от избирателей, которые в дни проведения выборов 18, 19 и 20 сентября будут находиться не по месту своей регистрации. Такие граждане могут проголосовать на удобном для них избирательном участке. Для этого надо подать соответствующее заявление», — сообщили в избирательной комиссии региона.
Заявления принимаются:
— в любом многофункциональном центре «Мои документы»,
— в любой территориальной избирательной комиссии,
— через портал «Госуслуги».
А в период с 3 по 14 сентября — еще и в любой участковой избирательной комиссии в часы ее работы.
Уведомление не требуется, если избиратель планирует отдать свой голос на избирательном участке по месту прописки. Информация о номере участковой избирательной комиссии и ее адресе есть в личном аккаунте на «Госуслугах».
Отметим, осенью 2026 года в Омской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и Законодательного собрания восьмого созыва. Единый день голосования намечен на 20 сентября.