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Омичам нужно определить место голосования на осенних выборах

Заявления принимаются до 14 сентября 2026 года.

Источник: Reuters

С 3 августа по 14 сентября 2026 года избирательная комиссия принимает заявления от жителей Омска и области о голосовании по месту нахождения в дни выборов.

«Начинается прием заявлений от избирателей, которые в дни проведения выборов 18, 19 и 20 сентября будут находиться не по месту своей регистрации. Такие граждане могут проголосовать на удобном для них избирательном участке. Для этого надо подать соответствующее заявление», — сообщили в избирательной комиссии региона.

Заявления принимаются:

— в любом многофункциональном центре «Мои документы»,

— в любой территориальной избирательной комиссии,

— через портал «Госуслуги».

А в период с 3 по 14 сентября — еще и в любой участковой избирательной комиссии в часы ее работы.

Уведомление не требуется, если избиратель планирует отдать свой голос на избирательном участке по месту прописки. Информация о номере участковой избирательной комиссии и ее адресе есть в личном аккаунте на «Госуслугах».

Отметим, осенью 2026 года в Омской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и Законодательного собрания восьмого созыва. Единый день голосования намечен на 20 сентября.

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