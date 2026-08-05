Омичам нужно определить место голосования на осенних выборах

«Начинается прием заявлений от избирателей, которые в дни проведения выборов 18, 19 и 20 сентября будут находиться не по месту своей регистрации. Такие граждане могут проголосовать на удобном для них избирательном участке. Для этого надо подать соответствующее заявление», — сообщили в избирательной комиссии региона.