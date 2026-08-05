В Калифорнии у гольф-клуба Трампа задержали вооружённого мужчину

Вооружённого мужчину задержали у гольф-клуба главы американской администрации Дональда Трампа в Вашингтоне.
Об этом сообщили в местной полиции. Там отметили, что инцидент произошёл 2 августа — всего за два дня до визита Трампа в штат.
«Этот человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.
В конце июля газета The New York Times сообщила, что Трамп сменил самолёт на саммите НАТО якобы из-за угрозы покушения.
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