Для депутатов ГД нового созыва подготовили памятку на 40 страниц

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по регламенту подготовила документы для перехода к работе нового созыва, в том числе памятку для депутатов объемом около 40 страниц. Об этом ТАСС рассказал председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).
«Что касается подготовки к новому созыву Государственной думы — она уже идет. Комиссия по регламенту приняла ряд документов, которые регулируют этот процесс, это часть общего с аппаратом думы плана, он объемный, учитывает все этапы подготовки к новому созыву. Например, одна только памятка для депутатов — это около 40 страниц текста», — сказал Пинский.
Он добавил, что за подготовку к началу работы нового созыва будет отвечать временная депутатская рабочая группа. Ее сформируют за две недели до начала работы нового созыва из числа депутатов, избранных на новый срок. Группа подготовит первое заседание палаты, включая проект порядка работы, схему размещения депутатов в зале и перечень необходимых документов.