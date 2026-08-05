Для депутатов ГД нового созыва подготовили памятку на 40 страниц

«Что касается подготовки к новому созыву Государственной думы — она уже идет. Комиссия по регламенту приняла ряд документов, которые регулируют этот процесс, это часть общего с аппаратом думы плана, он объемный, учитывает все этапы подготовки к новому созыву. Например, одна только памятка для депутатов — это около 40 страниц текста», — сказал Пинский.