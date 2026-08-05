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CNN Brasil: Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной

Правительство Бразилии приняло решение не возвращать посла Жулиу Бителли в Аргентину.

Источник: Аргументы и факты

Власти Бразилии приняли решение не возвращать своего посла Жулиу Бителли в Аргентину и перевести дипломатические отношения с администрацией президента Хавьера Милея на уровень поверенных в делах. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По имеющимся данным, о принятом решении уже уведомили аргентинского посла в Бразилиа Даниэля Раймонди. Кроме того, Министерство иностранных дел Бразилии вручило ему официальную ноту протеста.

Как отмечается, причиной дипломатического шага стали новые резкие высказывания президента Аргентины Хавьера Милея в адрес бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В Бразилиа сочли подобные заявления неприемлемыми.

Ранее Соединённые Штаты аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне Марии Луизы Рибейро Виотти.