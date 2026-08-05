Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху: Израиль не поддержал план «Совета мира» по разоружению ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не поддержал план по разоружению движения ХАМАС, который был принят «Советом мира».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не поддержал план по разоружению движения ХАМАС, который был принят «Советом мира».

«Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам план. Мы его не согласовали. Мы отправили свои комментарии обратно», — сказал он.

Заявление Нетаньяху цитирует издание The Times of Israel.

Он отметил, что план разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа предоставили Израилю Соединённые Штаты.

Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС». Трамп заявил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше