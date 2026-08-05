Нетаньяху: Израиль не поддержал план «Совета мира» по разоружению ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не поддержал план по разоружению движения ХАМАС, который был принят «Советом мира».
«Мы изучаем этот вопрос. Они прислали нам план. Мы его не согласовали. Мы отправили свои комментарии обратно», — сказал он.
Заявление Нетаньяху цитирует издание The Times of Israel.
Он отметил, что план разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа предоставили Израилю Соединённые Штаты.
Напомним, по словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, была достигнута договорённость о «полном разоружении движения ХАМАС». Трамп заявил, что Израиль выведет военных из сектора Газа после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.