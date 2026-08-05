В МИД РФ отметили попытки Киева повысить эскалацию ударами по объектам экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Киевский режим, нанося удары по экономическим инфраструктурным объектам России, пытается играть на повышение эскалации. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
«Собственно говоря, вот таким образом, подвергая бомбежкам мирные экономические инфраструктурные объекты, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками, в данном случае (ударами по танкерам — прим. ТАСС) — Казахстаном, на то, чтобы внести раскол между нами и другими нашими партнерами по экономическому сотрудничеству. В том числе создавая такую искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности, видимо, пытается “вымаливать” у своих западных спонсоров побольше оружия», — отметил замминистра.
I медиафорум России и Казахстана прошел в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года — в год 120-летия агентства. Вторая встреча в этом формате состоялась в 2025 году в Алма-Ате.