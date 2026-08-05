В МИД РФ отметили попытки Киева повысить эскалацию ударами по объектам экономики

«Собственно говоря, вот таким образом, подвергая бомбежкам мирные экономические инфраструктурные объекты, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками, в данном случае (ударами по танкерам — прим. ТАСС) — Казахстаном, на то, чтобы внести раскол между нами и другими нашими партнерами по экономическому сотрудничеству. В том числе создавая такую искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности, видимо, пытается “вымаливать” у своих западных спонсоров побольше оружия», — отметил замминистра.