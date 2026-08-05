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Адвокат Козяйкин: заочно осуждённый блогер Гасанов хотел бы вернуться в Россию

Российский блогер Гусейн Гасанов, которого заочно приговорили к четырём годам лишения свободы за легализацию 68 млн рублей, хотел бы вернуться на родину. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

Российский блогер Гусейн Гасанов, которого заочно приговорили к четырём годам лишения свободы за легализацию 68 млн рублей, хотел бы вернуться на родину. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что Гасанов родился и прожил в Россию всю свою жизнь. Адвокат добавил, что блогер уехал из страны лишь полтора года назад.

«Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — сказал Козяйкин.

Ранее Измайловский районный суд города Москвы заочно приговорил Гасанова к четырём годам колонии общего режима.