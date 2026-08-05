Вашингтон добился: Сирия снизит импорт нефти из РФ

Администрации США удалось добиться от Дамаска согласия на значительное сокращение закупок российской нефти. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, сирийские власти пошли на этот шаг в обмен на уступки по санкционному режиму.
Ключевым требованием Вашингтона стало уменьшение объемов импорта российского сырья. Взамен американская сторона предложила рассмотреть возможность отмены статуса Сирии как государства — спонсора терроризма, под который страна подпадает уже несколько десятилетий.
Для сирийской экономики этот статус означает серьезные ограничения, включая запрет на закупки за рубежом продукции военного и двойного назначения, а также высокотехнологичных товаров. Кроме того, наличие такого статуса создает риски введения вторичных санкций против компаний из третьих стран, ведущих бизнес с Дамаском.
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