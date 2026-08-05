Вашингтон добился: Сирия снизит импорт нефти из РФ

Для сирийской экономики этот статус означает серьезные ограничения, включая запрет на закупки за рубежом продукции военного и двойного назначения, а также высокотехнологичных товаров. Кроме того, наличие такого статуса создает риски введения вторичных санкций против компаний из третьих стран, ведущих бизнес с Дамаском.