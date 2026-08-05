Визит премьера Пакистана в Россию ожидается осенью

«Сейчас мы прорабатываем сроки, предположительно, визит состоится в последнем квартале этого года, то есть, вероятнее всего, осенью. Мы уже близки к тому, чтобы окончательно согласовать даты, и находимся в контакте», — сообщил Файсал Нияз Тирмизи ТАСС.
Посол уточнил, что причиной переноса мартовской поездки стало начало конфликта на Ближнем Востоке. Он также отметил, что часть деловой делегации успела прибыть в Москву до того, как визит Шахбаза Шарифа был отложен.
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