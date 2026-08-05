Специалист Сатюкова назвала кристаллизацию признаком натурального мёда

Мёд — один из самых фальсифицируемых продуктов в мире. Подделки делятся на две большие группы: грубые имитации (сахарный сироп) и манипуляции с натуральным мёдом для придания ему товарного вида.
Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Людмила Сатюкова.
«Самый простой способ увеличить объём продукта — разбавить его сахарными суррогатами. В натуральный мёд вводят свекловичный или тростниковый сахар, а также крахмальную патоку. Смесь нагревают до полного растворения кристаллов, получая однородную массу, которая по вкусу отдалённо напоминает цветочный сбор», — объяснила собеседница RT.
Ещё более циничный метод — «омоложение» прошлогоднего мёда, добавила она.
«Зрелый продукт со временем естественным образом густеет и засахаривается (кристаллизуется). Это главный признак натурального мёда. Чтобы вернуть ему жидкую консистенцию и продать как свежий майский сбор, старый мёд разогревают», — предупредила эксперт.
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Помимо сахарного обмана, по её словам, существует фальсификация плотности и веса, а также загрязнение продукта.
«Порошковый мел отлично имитирует естественную зернистость севшего мёда. Он скрипит на зубах, но в общей массе почти неразличим», — привела пример Сатюкова.
Также она добавила, что крахмал и мука добавляются для загущения слишком жидкого сиропа.
«Продукт становится вязким и визуально похож на натуральный гречишный или подсолнечный мёд», — объяснила специалист.
Отличить разогретый сахарный сироп от настоящего мёда на глаз невозможно, предупредила эксперт.
«Маркетинговые уловки вроде наматывания на ложку, ровной стекающей струйки или красивого янтарного блеска работают только на неискушённого покупателя. Разогретый старый мёд будет литься так же идеально», — добавила она.
Единственный надёжный способ определить подлинность и качество — лабораторная экспертиза, пояснила собеседница RT.
Отмечается, что эксперты смотрят на два главных показателя: пыльцевой анализ и диастазное число.
Она объяснила, что у каждого вида мёда есть свой ботанический паспорт.
«Пчёлы собирают нектар с определённых растений, и зёрна пыльцы этих цветов неизбежно попадают в соты. Изучая состав пыльцы под микроскопом, эксперт точно скажет: перед ним липовый, гречишный, акациевый или смешанный полифлорный мёд», — отметила специалист.
Более того, пыльца позволяет определить географию сбора, подчеркнула эксперт.
«Диастаза — это фермент, который выделяют глоточные железы пчёл для расщепления сложных сахаров нектара. Его количество напрямую зависит от силы семьи, зрелости мёда и условий хранения. Главное свойство диастазы — она мгновенно разрушается при нагревании», — рассказала она.
Помимо этого, эксперты проверяют уровень оксиметилфурфурола (чем его больше, тем агрессивнее грели мёд) и массовую долю воды (в незрелом или разбавленном мёде её избыток, что ведёт к брожению), заключила Сатюкова.
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