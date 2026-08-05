Историк Гавришко: Залужный заявлением о НАТО вернул украинцев к реальности

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный словами о Североатлантическом альянсе вернул украинцев к реальности.
Так на его высказывание отреагировала историк Марта Гавришко. Она отметила в соцсети X, что Залужный «обрушил на украинцев ледяной поток реальности».
«…Оказывается, они умирают на поле боя за членство в НАТО, которое никто на самом деле не собирается им давать», — написала историк.
Ранее Залужный заявил, что Украина никогда не получит членство в НАТО. Он отметил, что украинцам из года в год рассказывали сказки.
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