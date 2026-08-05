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ТОФ сообщил о неуловимости ракеты «Оникс» для современных систем ПВО

Снаряд способен вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения, добавили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сверхзвуковая противокорабельная ракета «Оникс» практически неуловима для современных систем противовоздушной обороны (ПВО) и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения. Об этом заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Крылатая ракета [»Оникс«] движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе ТОВ сообщили, что в ходе проходящих учений расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» развернули пусковые установки в позиционных районах на побережье в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах. Были предоставлены соответствующие кадры.

«Береговые ракетные комплексы “Бастион” со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами “Оникс” позволяют создавать в назначенных районах прибрежной акватории дальневосточных морей зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут», — проинформировали в пресс-службе.

4 августа на Тихоокеанском флоте начались учения по обороне дальневосточных рубежей. Около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тыс. военнослужащих примут участие в маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и Северо-западной части Тихого океана.

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