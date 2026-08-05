ТОФ сообщил о неуловимости ракеты «Оникс» для современных систем ПВО

Кроме того, в пресс-службе ТОВ сообщили, что в ходе проходящих учений расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» развернули пусковые установки в позиционных районах на побережье в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах. Были предоставлены соответствующие кадры.