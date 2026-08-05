Председатель избирательной комиссии Красноярского края Тарас Яскевич о подготовке к единому дню голосования

Но здесь человеку предоставляется возможность раз в 5 лет сделать выбор за себя, за своих детей, о том, в каком государстве они будут жить следующие 5 лет. Мы каждый день апеллируем к органам власти по тем или иным вопросам. И здесь, мне кажется, главный смысл — если ты пришёл на выборы, проголосовал за своего кандидата, которого считаешь достойным, ты в последующем можешь уже аргументированно обращаться к нему, потому что ты понимаешь и знаешь его программу.