Председатель избирательной комиссии Красноярского края Тарас Яскевич о подготовке к единому дню голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель избирательной комиссии Красноярского края Тарас Яскевич рассказал о подготовке к проведению единого дня голосования.
— В этом году, не только в Красноярском крае, но и во всей Российской Федерации проходят основные выборы. Это выборы в Государственную Думу Федерального Собрания 9 созыва.
Одновременно с этим у нас в крае будут проходить выборы депутатов Законодательного Собрания 5 созыва. И в 3 муниципальных образованиях будут проходить выборы депутатов окружных Советов. Помимо этого, в ряде муниципальных образований будут проходить дополнительные выборы по одномандатным округам.
— Как избирателю можно узнать, какой у него избирательный округ, местоположение этого избирательного округа? Может быть в выборном процессе появились какие-то новые технологии?
— Уже несколько лет на сайте центральной избирательной комиссии есть цифровые сервисы, которые каждому избирателю доступны. Одна из вкладок сервиса помогает найти свой избирательный участок. Необходимо набирать адрес своего места жительства, и вам в качестве ответа выдаётся тот избирательный участок, к которому этот избиратель приписан. Помимо того, есть такой цифровой сервис, как найти себя в списках избирателей. То есть мы также вводим адрес и можем чётко понимать, насколько правильно внесены данные о месте нашего жительства и регистрации.
Если там какая-то некорректность, то избиратель имеет возможность тут же отправить запрос, которые уходят в соответствующую избирательную комиссию, которая разбирается и уточняет место регистрации избирателя. И, соответственно, место его голосовая.
Помимо этого, избиратель может позвонить в участковую избирательную комиссию, в территориальную избирательную комиссию, которые непосредственно могут им точно сказать где и каким образом человек может проголосовать?
— Не все избиратели могут в день голосования прийти на участок. Как быть с учётом того, что у нас будут проходить и федеральная, и краевая кампании?
— Законодательство предусмотрело такой механизм, как мобильный избиратель, соответственно человек, зная и понимая, что 20 сентября, в единый день голосования не сможет непосредственно по своему месту жительства прийти на избирательный участок и проголосовать. Он может открепиться через сервис, который находится на государственных услугах, оставить заявление об откреплении от своего избирательного участка и прикреплении к тому избирательному, где он непосредственно будет находиться.
Эта система очень удобная, она себя зарекомендовала, и наши избиратели неоднократно этим пользовались. С учётом того, что житель Красноярского края может находиться на территории всей Российской Федерации, он может прикрепиться соответственно, и в любом субъекте, в любом населённом пункте, где есть, соответственно, избирательный участок, и там он получит избирательные бюллетени.
— Есть всегда люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Есть какие-то возможности для таких людей?
— Как избирательная комиссия Красноярского края мы уже приняли решение об открытии временных избирательных участков. Это больницы, железнодорожный вокзал, аэропорт и пр. Люди смогут прийти на такой избирательный участок, их включат в список избирателей, они спокойно проголосуют. Лица же без определённого места жительства смогут проголосовать на всей территории. — Как решается вопрос для людей с ограниченными возможностями здоровья, да, пожилых людей, которые не могут покинуть квартиру, да, но также хотели бы проголосовать и воспользоваться своим конституционным правом.
— Безусловно, избирательная комиссия Красноярского края уделяет очень большое внимание данному вопросу. И, соответственно, избиратель может обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону, оставить устное заявление с 10 сентября до 20 сентября, до последнего дня голосования. Кроме того, избиратель также может через Госуслуги отправить такое заявление. К каждому избирателю, кто оставит такое заявление, мы, безусловно, приедем и обеспечим реализацию его конституционного права.
— Как избирательные комиссии будут доносить до избирателей в этом году информацию о предстоящих выборах на уровне Российской Федерации?
— Уже хорошо себя зарекомендовал и успешно реализован, и будет реализован в этом году проект Информ УИК. Когда члены избирательной комиссии в период с 20 августа по 15 сентября осуществляют поквартирный обход и информируют каждого избирателя о том, в какие дни можно прийти проголосовать, где будет находиться их избирательный участок. За каких кандидатов, которые представлены либо в списках партий, либо в одномандатных округах, избиратель сможет. В данном проекте будет принимать участие 6400 членов участковых избирательных комиссий во всех населённых пунктах Красноярского края. представители проекта придут к каждому избирателю, они будут одеты в специальную брендированную одежду.
— При проведении выборов на каждом избирательном участке будут находиться общественные наблюдатели от общественной палаты. Скажите, пожалуйста, а кто ещё может наблюдать за ходом голосования?
— Общественная палата Красноярского края организовывает подготовку общественных наблюдателей, которые являются независимыми наблюдателями, осуществляющие процесс наблюдения за открытостью, гласностью избирательного процесса. Вместе с тем, каждый кандидат, который зарегистрирован и внесён в бюллетень, имеет также право назначить своих наблюдателей для наблюдение за данными процессами. Но именно общественное наблюдение является независимым институтом, который может беспристрастно, спокойно и объективно оценить действия избирательной комиссии при проведении процесса голосования. И мы с большим удовлетворением отмечаем эту работу из года в год.
— Всегда найдётся человек, который скажет: зачем я пойду на выборы, все предрешено. Что бы вы сказали такому человеку?
— Очень простой ответ на этот вопрос: люди каждый день принимают те или иные решения, они каждый день делают какой-то осознанный выбор и от этого выбора, потом зависит его судьба, судьба его детей, судьба его близких, знакомых.
Но здесь человеку предоставляется возможность раз в 5 лет сделать выбор за себя, за своих детей, о том, в каком государстве они будут жить следующие 5 лет. Мы каждый день апеллируем к органам власти по тем или иным вопросам. И здесь, мне кажется, главный смысл — если ты пришёл на выборы, проголосовал за своего кандидата, которого считаешь достойным, ты в последующем можешь уже аргументированно обращаться к нему, потому что ты понимаешь и знаешь его программу.
Мы все живём в одной большой семье, в одной большой стране, и только мы решаем, каким образом, и как дальше будем жить. Это, я считаю, самое важное во всей избирательной кампании.