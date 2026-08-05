Командир Птурист рассказал о раздроблении ВС РФ обороны ВСУ при штурме Юрченкова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бойцы Северной группировки войск раздробили оборону украинских подразделений при штурме населенного пункта Юрченково в Харьковской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Птурист, принимавший участие в боях за село.
«Когда мы скопили свои резервы и силы, при взаимодействии БПЛА и систем залпового огня мы смогли посеять в рядах противника хаос. То есть раздробили их оборону, вклинившись в нее и создав брешь в [ее] рубежах. Когда наши войска уже были позади них, они развернулись и побежали в обратном направлении», — сказал он.
30 июля Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Юрченково в Харьковской области силами группировки войск «Север».