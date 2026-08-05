Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Птурист рассказал о раздроблении ВС РФ обороны ВСУ при штурме Юрченкова

Военный отметил, что российские силы смогли посеять хаос среди подразделений противника.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бойцы Северной группировки войск раздробили оборону украинских подразделений при штурме населенного пункта Юрченково в Харьковской области. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Птурист, принимавший участие в боях за село.

«Когда мы скопили свои резервы и силы, при взаимодействии БПЛА и систем залпового огня мы смогли посеять в рядах противника хаос. То есть раздробили их оборону, вклинившись в нее и создав брешь в [ее] рубежах. Когда наши войска уже были позади них, они развернулись и побежали в обратном направлении», — сказал он.

30 июля Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Юрченково в Харьковской области силами группировки войск «Север».

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше