Командир Птурист рассказал о раздроблении ВС РФ обороны ВСУ при штурме Юрченкова

«Когда мы скопили свои резервы и силы, при взаимодействии БПЛА и систем залпового огня мы смогли посеять в рядах противника хаос. То есть раздробили их оборону, вклинившись в нее и создав брешь в [ее] рубежах. Когда наши войска уже были позади них, они развернулись и побежали в обратном направлении», — сказал он.