Бойцы «Востока» уничтожили три гаубицы производства США

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки войск уничтожили три артиллерийских орудия производства США, а также опорный пункт вместе с более чем 20 военнослужащими противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы разведка группировки «Восток» вычислила местоположение двух буксируемых гаубиц M777, а также самоходной артиллерийской установки (САУ) M109 Paladin.
«Координаты обнаруженных целей передали операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов “Ланцет” подразделения войск беспилотных систем. По позициям противника нанесли комбинированный удар, последовательно атаковав каждую из выявленных целей. В результате уничтожены две гаубицы M777, САУ M109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, что нарушило огневую поддержку подразделений ВСУ и снизило возможности противника по ведению контрбатарейной борьбы на данном участке проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Комментируя уничтожение опорного пункта и живой силы ВСУ, в ведомстве отметили, что задача была выполнена расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». «После уточнения координат данные передали расчету РСЗО “Град” группировки войск “Восток”. Артиллеристы заняли огневую позицию и залпом накрыли район расположения опорного пункта противника. В результате удара уничтожены огневые точки, оборудованные укрытия и более 20 боевиков украинского режима», — добавили там.
В Минобороны подчеркнули, что боевая работа бойцов группировки позволила ослабить оборону ВСУ и создала благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.