Бойцы «Востока» уничтожили три гаубицы производства США

«Координаты обнаруженных целей передали операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов “Ланцет” подразделения войск беспилотных систем. По позициям противника нанесли комбинированный удар, последовательно атаковав каждую из выявленных целей. В результате уничтожены две гаубицы M777, САУ M109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, что нарушило огневую поддержку подразделений ВСУ и снизило возможности противника по ведению контрбатарейной борьбы на данном участке проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.