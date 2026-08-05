Артиллеристы «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ

РСЗО «Торнадо-С» за счет современной автоматизированной системы управления огнем и навигационной аппаратуры обеспечивает высокую точность наведения и возможность применения высокоточных реактивных снарядов на дальность до 120 километров. Их применение позволяет российским артиллеристам наносить высокоточные удары по критически важным заглубленным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и на значительном расстоянии в глубине обороны противника.