Артиллеристы «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета новейшей реактивной системы залпового огня “Торнадо-С” 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Центр” залпом из двух управляемых реактивных снарядов уничтожили заглубленный командный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении.
Точные координаты подземного укрытия группы командования одного из подразделений ВСУ выявили разведчики. Они передали их артиллерийскому подразделению, после чего расчет «Торнадо-С» оперативно выдвинулся на боевую позицию, развернул боевую машину и навелся на цель.
«После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание боеприпасов по командному пункту, после чего разведчики произвели визуальный контроль и подтвердили полное уничтожение цели», — рассказали в Минобороны.
РСЗО «Торнадо-С» за счет современной автоматизированной системы управления огнем и навигационной аппаратуры обеспечивает высокую точность наведения и возможность применения высокоточных реактивных снарядов на дальность до 120 километров. Их применение позволяет российским артиллеристам наносить высокоточные удары по критически важным заглубленным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и на значительном расстоянии в глубине обороны противника.