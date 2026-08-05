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Артиллеристы «Центра» уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета новейшей реактивной системы залпового огня “Торнадо-С” 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Центр” залпом из двух управляемых реактивных снарядов уничтожили заглубленный командный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО», — говорится в сообщении.

Точные координаты подземного укрытия группы командования одного из подразделений ВСУ выявили разведчики. Они передали их артиллерийскому подразделению, после чего расчет «Торнадо-С» оперативно выдвинулся на боевую позицию, развернул боевую машину и навелся на цель.

«После этого артиллеристы выполнили залп двумя управляемыми реактивными снарядами калибра 300 миллиметров с дистанции около 100 километров. На кадрах объективного контроля запечатлено точное попадание боеприпасов по командному пункту, после чего разведчики произвели визуальный контроль и подтвердили полное уничтожение цели», — рассказали в Минобороны.

РСЗО «Торнадо-С» за счет современной автоматизированной системы управления огнем и навигационной аппаратуры обеспечивает высокую точность наведения и возможность применения высокоточных реактивных снарядов на дальность до 120 километров. Их применение позволяет российским артиллеристам наносить высокоточные удары по критически важным заглубленным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и на значительном расстоянии в глубине обороны противника.

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