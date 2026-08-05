Хегсет прокомментировал сообщения об истощении запасов боеприпасов у ВС США

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что информация об истощении запасов боеприпасов у ВС США «не соответствует действительности».
«Этот заголовок не соответствует действительности», — написал он в соцсети X*, комментируя материал CNN, в котором говорится о сокращении «запасов ключевых боеприпасов до опасно низкого уровня».
В публикации сказано, что военные Соединённых Штатов «обеспокоены состоянием арсеналов». В частности, США израсходовали почти 80 процентов ракет-перехватчиков THAAD.
По данным Reuters, Соединённые Штаты почти исчерпали запас дальнобойных ракет из-за Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.