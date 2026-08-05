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Хегсет прокомментировал сообщения об истощении запасов боеприпасов у ВС США

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что информация об истощении запасов боеприпасов у ВС США «не соответствует действительности».

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что информация об истощении запасов боеприпасов у ВС США «не соответствует действительности».

«Этот заголовок не соответствует действительности», — написал он в соцсети X*, комментируя материал CNN, в котором говорится о сокращении «запасов ключевых боеприпасов до опасно низкого уровня».

В публикации сказано, что военные Соединённых Штатов «обеспокоены состоянием арсеналов». В частности, США израсходовали почти 80 процентов ракет-перехватчиков THAAD.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Reuters, Соединённые Штаты почти исчерпали запас дальнобойных ракет из-за Ирана.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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