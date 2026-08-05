Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты БПЛА «Севера» помогали штурмовикам при освобождении Юрченково

Операторы БПЛА «Севера» сопровождали штурмовые группы при освобождении Юрченково.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Север» сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области, выявляя на маршруте дронов- «ждунов», мины, а также прикрывая бойцов от ударных гексакоптеров «Баба-Яга», сообщил РИА Новости оператор расчета с позывным Русский.

«Выполняли боевую задачу по заводу наших штурмовых групп в населенный пункт Юрченково Харьковской области… Помогали всячески пройти нашим штурмовикам путем разминирования наших троп, дорог, выявляли “ждунов” (используемых для засады дронов — ред.), также защищали наших бойцов с воздуха от квадрокоптеров “Баба-Яга”, — рассказал военный.

Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Север» сопровождали каждую штурмовую группу в ходе освобождения населенного пункта. В условиях ограниченной видимости штурмовики входили в населенный пункт малыми группами.

По словам бойца, с воздуха велась разведка, обнаруживались позиции противника, после чего штурмовики приступали к зачистке. Беспилотники вскрывали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов противника.

Когда штурмовые группы вошли в населенный пункт, операторы БПЛА корректировали огонь артиллерии и минометов для подавления врага, добавил собеседник.

Как сообщало Министерство обороны РФ 30 июля, ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка в Сумской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше