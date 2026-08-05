Расчеты БПЛА «Севера» помогали штурмовикам при освобождении Юрченково

БЕЛГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Север» сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области, выявляя на маршруте дронов- «ждунов», мины, а также прикрывая бойцов от ударных гексакоптеров «Баба-Яга», сообщил РИА Новости оператор расчета с позывным Русский.
«Выполняли боевую задачу по заводу наших штурмовых групп в населенный пункт Юрченково Харьковской области… Помогали всячески пройти нашим штурмовикам путем разминирования наших троп, дорог, выявляли “ждунов” (используемых для засады дронов — ред.), также защищали наших бойцов с воздуха от квадрокоптеров “Баба-Яга”, — рассказал военный.
Он отметил, что операторы разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Север» сопровождали каждую штурмовую группу в ходе освобождения населенного пункта. В условиях ограниченной видимости штурмовики входили в населенный пункт малыми группами.
По словам бойца, с воздуха велась разведка, обнаруживались позиции противника, после чего штурмовики приступали к зачистке. Беспилотники вскрывали и уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов противника.
Когда штурмовые группы вошли в населенный пункт, операторы БПЛА корректировали огонь артиллерии и минометов для подавления врага, добавил собеседник.
Как сообщало Министерство обороны РФ 30 июля, ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрица и Малая Слободка в Сумской области.