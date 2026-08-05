Командир Птурист рассказал о побеге ВСУ при штурме Юрченкова

«Когда была дана команда, все наши силы одновременно начали штурм населенного пункта Юрченково в Харьковской области, застав противника врасплох. Боевики понесли серьезные потери и начали экстренное отступление, сбежав с позиций. Населенный пункт был взят», — рассказал он.