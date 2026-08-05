БЕЛГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» во время штурма населенного пункта Юрченково Харьковской области застали врасплох подразделения ВСУ. В результате украинские боевики начали экстренное отступление и бежали со своих позиций, сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Птурист.
«Когда была дана команда, все наши силы одновременно начали штурм населенного пункта Юрченково в Харьковской области, застав противника врасплох. Боевики понесли серьезные потери и начали экстренное отступление, сбежав с позиций. Населенный пункт был взят», — рассказал он.
По словам Птуриста, штурмовики «Севера» входили в населенный пункт малыми группами по одному-два бойца в условиях ограниченной видимости. Операторы разведывательных и ударных беспилотников в ходе воздушной разведки уничтожали опорные пункты, огневые точки и полевые склады хранения боеприпасов ВСУ, создавая хаос среди украинских подразделений.
Зачищать украинских боевиков с территории Юрченково штурмовикам помогали расчеты ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, расчеты беспилотных комплексов «Орлан-10» корректировали огонь артиллерии и прикрывали военнослужащих РФ с воздуха.