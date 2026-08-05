Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» приступили к дежурству на учениях ТОФ

Учения по защите дальневосточных рубежей начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. Это основное мероприятие оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году, оно проходит в двустороннем формате под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тысяч военнослужащих.