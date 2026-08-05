Десантник Катана уничтожил более 300 солдат ВСУ

«Результаты боевой работы десантника впечатляют и красноречиво говорят о его профессионализме. За период СВО им уничтожено более 300 украинских военнослужащих — весомый вклад в дело денацификации и защиты мирного населения Донбасса, 10 сожженных танков — основы ударной мощи вражеских механизированных подразделений, около 40 единиц бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, лишенные боеспособности и около 40 артиллерийских орудий — что нанесло серьезный урон огневой мощи ВСУ и спасло жизни множества российских военнослужащих», — сказали там.