МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Оператор БПЛА Псковского соединения ВДВ с позывным Катана за время СВО уничтожил более 300 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Результаты боевой работы десантника впечатляют и красноречиво говорят о его профессионализме. За период СВО им уничтожено более 300 украинских военнослужащих — весомый вклад в дело денацификации и защиты мирного населения Донбасса, 10 сожженных танков — основы ударной мощи вражеских механизированных подразделений, около 40 единиц бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры, лишенные боеспособности и около 40 артиллерийских орудий — что нанесло серьезный урон огневой мощи ВСУ и спасло жизни множества российских военнослужащих», — сказали там.
Всего на его счету — более 400 пораженных целей. За проявленный героизм, исключительную храбрость и выдающиеся результаты в уничтожении живой силы и техники противника Катана представлен к высокой государственной награде, уточнили в ведомстве.
Катана выполняет боевые задачи в составе прославленной 76-й гвардейской дивизии ВДВ, действуя на добропольском направлении в зоне ответственности группировки «Центр». Его подразделение активно участвовало в освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР, где российские военнослужащие продемонстрировали тактическое превосходство.