Кроме того, однажды командование ВСУ отправило диверсионно-разведывательные группы в форме российских Вооруженных сил. В то же время российские бойцы проявили бдительность, взяли двоих солдат ВСУ в плен, и благодаря полученным от них данным сорвали все планы противника.