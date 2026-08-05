МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. После освобождения Доброполья российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр», участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол.
МО РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.
«Следующий крупный населенный пункт — это Доброполье. С потерей (ВСУ — ред.) Доброполья у Вооруженных сил Российской Федерации есть возможность выйти на оперативный простор», — сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, до границы с Днепропетровской областью больше нет крупных населенных пунктов, за которые противник «сможет так долго цепляться».
Сейчас российские бойцы наносят огневое поражение украинским формированиям на расстоянии 30−50 километров от линии боевого соприкосновения, рассказал Апостол. Это вынуждает противника пытаться отправлять группы пешком, но вблизи линии боевого соприкосновения интенсивность огня по ним за счет артиллерии и ударных FPV-дронов еще выше.
Кроме того, бойцы «Центра» уже освоили способы наносить удары на расстояние 75−120 километров и теперь переходят от единичных случаев к массовому применению оружия, позволяющего это, отметил начальник разведки 51-й общевойсковой армии.
Он также сообщил, что украинские войска пытались проводить контратаки, но заканчивалось это для них «не совсем удачно».
Кроме того, однажды командование ВСУ отправило диверсионно-разведывательные группы в форме российских Вооруженных сил. В то же время российские бойцы проявили бдительность, взяли двоих солдат ВСУ в плен, и благодаря полученным от них данным сорвали все планы противника.