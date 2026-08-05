Мирный житель проехал позиции ВСУ в Доброполье, чтобы выйти к бойцам МО

«Единственный случай был — один гражданский человек с Белозерска на своем личном автомобиле проехал через все позиции ВСУ в Доброполье, доехал до севера Белицкого, где по нему ВСУ отработали FPV, но он не пострадал, потом пешком пошел через все Белицкое и вышел на наши позиции, к нашим подразделениям уже в Родинское», — сказал Апостол в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.